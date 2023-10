Русия де факто си призна как изби десетки украинци с ракетен удар (ВИДЕО)

Признанието дойде пред ООН, само че то беше косвено - Небензя обясни за ракетния удар, че по това време в селото се било провеждало погребение "на висш украински военен неонацист". Представителят на Русия стигна дотам да говори, че по снимки от Интернет си личало, че повечето убити били мъже, един вид поддръжници на "неонацизма".

Припоняме, че всъщност в селото е имало погребение-помен на загинал украински военен, когато Русия нанася удара. Избити са членове на неговото семейство, роднини, приятели и съседи. Впоследствие имаше телевизионни предавания и интервюта с оцелели, които казваха, че сега във всяка къща в селото има по няколко гроба: Русия изби 10% от жителите на украинско село, дошли на помен (ВИДЕО)

"The funeral of one of the nationalists was held in the village of Hroza, there were many Ukrainian neo-Nazis there," Russia at the UN justifies the attack on the civilian population. pic.twitter.com/sgYCc7YYpK