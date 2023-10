Русия изби 10% от жителите на украинско село, дошли на помен (ВИДЕО)

"Това беше напълно умишлен, демонстративен и брутален терористичен акт. До момента се съобщава за 51 загинали. Моите съболезнования на всички, които загубиха близките си! Ранените се лекуват", обяви президентът Володимир Зеленски.

"Руският терор трябва да бъде спрян. Всички, които помагат на Русия да заобикаля санкциите, са престъпници. Тези, които продължават да подкрепят Русия, подкрепят злото. Русия се нуждае от тези и подобни терористични атаки само по една причина: да превърне своята геноцидна агресия в нова норма за света. И аз благодаря на всеки лидер и на всеки народ, който ни подкрепя в защита на живота! В момента европейските лидери и аз сме съсредоточени по-специално върху това как да укрепим нашата противовъздушна отбрана, да укрепим нашите войски и да защитим страната ни от терор", заяви той.

❗️ The number of dead in the village of #Hroza increased to 51, according to the head of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine Ihor Klymenko. Debris removal continues.



A three-day mourning period has been declared in Kharkiv Region from October 6 to October 8.



