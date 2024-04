Русия гори: Големи пожари пламнаха в Москва, Санкт Петербург и Воронеж (ВИДЕО)

Пожар на обща площ от 1200 кв. м се разгоря в промишлено предприятие в град Орехово-Зуево край Москва.

Огън избухна и в бензиностанция в Московския район на Санкт Петербург. Няма данни какво точно е предизвикало пожарите.

Overnight, two large fires broke out in Russia. A fire totaling 1,200 m² broke out at an industrial enterprises in Orihovo-Zuyevo near Moscow. A second fire broke out at a service station in the Moscow district of St. Petersburg. pic.twitter.com/aTzx3dsflP