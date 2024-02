Русия, Грузия, Литва: Нощта е озарена от свещи в памет на Навални (ВИДЕО)

Всичко за смъртта на 47-годишния политик четете тук.

Кадри в социалните мрежи показват многобройната тълпа, която включва светлините на телефоните си в нощта.

⚡️ In Georgia, Russians marched in a rally over Navalny's death pic.twitter.com/u3UhL7BKo9 — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2024

Шествие и във Вилнюс

Паметта на Навални почитат и в литовската столица Вилнюс, където се събраха около 300 души.

По време на акцията пред Паметника на жертвите на политическите репресии нямаше изказвания. Хората запалиха фенерчетата на телефоните си в памет на Навални, а на кадрите се вижда, че много от тях плачат.

Цветя за Навални в Русия

Опашка се изви и пред Соловецкия камък в Москва тази вечер. В различни градове в Руската федерация хора поставят цветя на различни паметници в памет на опозиционера и най-голям противник на диктатора Владимир Путин.

Жителите на Екатеринбург, Новосибирск, Ижевск, Коми, Сиктивкар, Томск, Казан и други градове носят свещи, цветя и снимки на Навални.

In Russian cities, spontaneous memorials in memory of Navalny are appearing



Residents of Yekaterinburg, Novosibirsk, Izhevsk, Komi, Syktyvkar, Tomsk, Kazan, and other cities bring candles, flowers, and photos of the politician. pic.twitter.com/pl0zJhuGQV — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2024

В Казан полицейските сили не позволяват на хората да положат цветя пред Паметника на жертвите на политически репресии.

In Kazan, police forces prevent people from laying flowers at the monument to the victims of political repression in memory of Navalny pic.twitter.com/TIQpAeLmI9 — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2024

В България също се проведе протест срещу Кремъл пред руското посолство.