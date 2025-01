Русия хвърли авиобомби и по Херсон, порази къщи и детска градина (ВИДЕО)

Днес, 9 януари, руските войски са хвърлили управляеми авиационни бомби (КАБ) върху град Херсон в Южна Украйна, които са разрушили жилищни и други сгради, има и поне петима ранени. Ръководителят на Херсонската областна администрация Олександър Прокудин заяви, че са пострадали жени и мъже, които са получили наранявания от взривове и шрапнели. Екип на Бърза помощ е оказал помощ на един пострадал на място, останалите ранени са в болници. Лекарите извършват преглед и им оказват необходимата помощ.

Прокудин публикува видеоклип (за абонати на Telegram тук), който показва как е изглеждал градът след нападението. Вижда се, че жилищни сгради са разрушени, взривната вълна е избила порти, рамки на прозорци, стъкла. Тавани и стени са се срутили, а имуществото на хората е унищожено. Някои от тях са били хванати в капан в домовете си и не са могли да излязат без външна намеса. Чува се как възрастна жена моли за помощ и плаче.

