Русия изстреля 4 "Кинжала" срещу Украйна, резултатът - отново убито дете (СНИМКИ)

"Около 10:00 часа врагът изстреля 4 аеробалистични ракети Х-47 „Кинжал“ от четири самолета МиГ-31К. Изстрелванията бяха извършени от въздушното пространство на Тулска и Липецка области на Руската федерация", гласи съобщението на пресслужбата на Обединените отбранителни сили на Украйна в Telegram.

Russian ballistic missile strike hit a home in Ivano-Frankivsk region, a child died - Prosecutor General's Office of Ukraine



An 8-year-old boy died as a result of the attack. Information about other victims is currently being checked.



Terrorist state continues terrorizing…