В ударения от руснаците хотел в Запорожие е имало детски лагер: В ООН са шокирани

Руският удар се случи един час след затварянето на лагера и само чудо е спасило децата от руските убийци, пишат още от пресслужбата на министерството.

Към момента информацията е за една загинала жена при удара, 16 ранени, от които 4 деца - едното от тях е на възраст 3 години.

ОЩЕ: Киев разкри женска шпионска мрежа, вербувана от "Вагнер"

They were targeting children.

The Reikartz hotel in Zaporizhzhia, which was hit by a missile attack by Russian terrorists today, is the site of a children's day camp for kids aged 6 to 13. The camp operates until 6 p.m. every day. The strike was launched at 7 p.m. One person was… pic.twitter.com/CBsw4pMJBm