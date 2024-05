Русия казва: Свалихме 4 ракети ATACMS над Крим. Защо тогава има голям пожар?

Оказва се обаче, че има основателни съмнения относно това твърдение и внушението, че няма никакви проблеми. Причината - сателитни данни от НАСА, които показват огромен пожар до село Лухово, североизточно от Евпатория. Всъщност, данните за последните 24 часа показват, че преди няколко часа пожарът е бил още по-голям: ATACMS удари руски военен полигон. В Москва се хвалят с пленени западни танкове (ВИДЕО)

Какво точно има там - вероятно допълнителна информация ще излиза тепърва. Вече има спекулации, че там се намира каменна кариера и че е възможно данните да показват използване на експлозиви в работния процес.

Taking a look at the 24H timeframe, the fire was initially even bigger. pic.twitter.com/XL5eyKV4yf