Русия не спази примирието в Мариупол, прекратиха евакуацията заради стрелби

Украйна твърди още, че сили на Кремъл удрят Мариупол и близо до град Орихов на 96 мили и бомбардировките продължават:

„Руснаците продължават да ни бомбардират и да използват артилерия. Това е лудост. Няма прекратяване на огъня в Мариупол и няма прекратяване на огъня по целия маршрут. Нашите цивилни са готови да избягат, но не могат да избягат под обстрел”, заяви Орлов.

⚡️Civilians' evacuation in Mariupol postponed as Russian forces fail the temporary ceasefire agreement.



Evacuation was scheduled to begin at 11 a.m. but Russian forces didn't stop shelling the area.



Authorities were hoping to evacuate up to 200,000 people from the city.