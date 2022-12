Русия отказа да признава украинските дипломи и академични титли

Споразумението е подписано през 2000 година и касае признаването на дипломи и академични титли.

Действието е пореден епизод във войната, подпалена от руския диктатор Владимир Путин срещу Украйна.

