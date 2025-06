Русия отново атакува Одеса, Украйна отговори с дронове по Курска област (ВИДЕО)

Втора поредна нощ украинският град Одеса е атакуван с дронове. В града отекват взривове. Над 20 дрона са засечени да кръжат в различни части на украинския черноморски град, информират местните канали в приложението "Телеграм". Местните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища. Въздушната тревога бе обявена в 00:46 ч. местно време.

Endless string of shaheds over Odesa pic.twitter.com/sa5mERVp8j

Съобщава се, че най-малко 10 дрона са атакували града. На видеа в социалните мрежи се вижда работата на противовъздушната отбрана над Одеса.

#BREAKING For a second consecutive night, Russian drones attacking world port Odesa; being met with massive #Ukraine anti aircraft fire. It’s ongoing now at 1am local pic.twitter.com/xHtNEafAYi