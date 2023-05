Русия пусна ВИДЕО от предполагаемата атака срещу кораба "Иван Хурс"

"След терористичната атака на 26 септември 2022 г. срещу "Северен поток 1" и "Северен поток 2" въоръжените сили на Руската федерация предприемат мерки за защита на такива съоръжения. И не напразно. Въоръжените сили на Украйна направиха неуспешен опит да атакуват с три безпилотни високоскоростни катера корабът "Иван Хурс" от Черноморския флот, който изпълнява задачите по осигуряване на безопасността на експлоатацията на газопроводите "Турски поток" и "Син поток" в изключителната икономическа зона на Република Турция. Всички вражески катери (т.е. дронове) са унищожени чрез огън от щатното въоръжение на руски кораб на 140 км североизточно от Босфора", каза Конашенков и добави, че "Иван Хурс" продължава да изпълнява поставените задачи.

Моментално обаче в социалните мрежи започна обсъждане къде точно е бил "Иван Хурс". Според официалното съобщение на руското военно министерство в Телеграм корабът е атакуван на 140 километра североизточно от Босфора. Толкова е горе-долу дистанцията от Украйна до Симферопол, столицата на Крим:

Ru MoD claims the ship was roughly 140km north of Bosporus Strait which is about the same distance from Ukraine as Simferopol. They claim it was there to protect a pipeline (in green). pic.twitter.com/g1DlAdHoAK