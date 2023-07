Русия с нов Азовски флот в Мариупол: Каква е целта?

Новият окръг ще има на разположение 8 бойни кораба, от които 3 модерни корвети от типа "Каракурт", от които могат да бъдат изстрелвани крилати ракети "Калибър".

„Азовско море е жизненоважен морски регион за Руската федерация, тъй като свързва нейните вътрешни водни пътища с международните морски трасета. В контекста на войната това може да бъде алтернативен вариант за снабдяване на руската армия, ако сухопътните пътища на Русия към Южна Украйна са прекъснати", се казва в съобщението на разузнаването.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 July 2023.



