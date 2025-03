Русия с унищожителна атака по Днипро, градът е в пламъци (СНИМКИ и ВИДЕО)

Русия подложи на масиран обстрел украинския град Днипро. Множество експлозии разтърсиха града, на много места горят мащабни пожари.

Hell in Dnipro: Multiple explosions rock the city. A strike hit the Bartolomeo hotel & restaurant complex, engulfing it in flames. Rescue efforts underway as people are pulled from the burning site. Another hit reported near a shopping center. The city is on fire. pic.twitter.com/mOsfJ5JJiC