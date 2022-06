Русия с въздушни удари в Донбас, Николаев е под обстрел, Киев работи по случая "Азов"

Използват се крилати ракети, за да се наруши движението на украинските войскови подкрепления и движението на доставките. От Министерството на отбраната на Обединеното кралство обаче твърдят, че тези ракетни удари не са оказали значително въздействие и запасите на Москва от управляеми ракети вероятно са изчерпани.

Управляемите оръжия са по-точни, тъй като използват или сателитно позициониране, или инфрачервено насочване, или лазерно насочване, за да достигнат целта. Неуправляемите боеприпаси - като свободно падащите бомби – са с обикновена балистична траектория, след като бъдат освободени от самолет. Именно неконтролируемите удари доведоха до разрушаването на застроени райони в Донбас.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 June 2022

Някои нападения "въздух-земя" се извършват от самолети Су-25 "Frogfoot". Те летят ниско по двойки по време на атаките, за да избегнат най-опасните системи земя-въздух, въпреки че тази ниска височина ги излага на риск от преносими системи за противовъздушна отбрана като "Стингър".

Военновъздушните сили на Русия играят важна роля за подпомагане на напредъка на войските ѝ в региона с въздушни удари и артилерийски атаки. САЩ и преди са заявявали, че руските въздушни тактики до голяма степен "избягват риска" - което означава, че руснаците не желаят да прекарват твърде много време в украинското въздушно пространство поради заплахата от ракети земя-въздух.

Москва може също така да изстрелва някои оръжия като крилатите ракети от дълбочина – от своята собствена територия.

Докладът на британското разузнаване идва в момент, в който Украйна съобщи за успешна контраофанзива в Северодонецк – един от ключовите градове в Луганска област. Губернаторът Сергей Гайдай заяви, че украинската армия си е върнала 20% от територията, която е била загубила в промишления град, което значи, че контролира около 50% от Северодонецк.

Руснаците обаче взривяват мостове над река Северски Донец, за да попречат на пристигането на украински подкрепления и на доставката на помощ за блокираните в града цивилни.

Междувременно Украйна съобщи, че Русия е изстреляла 6 ракети по област Суми – северозападно от Харков, през последните 24 часа. Няколко сгради са претърпяли щети, но няма цивилни жертви.

Руска мина обаче уби трима души на плаж в окупираното от руснаците село Лазирне, област Херсон. Там войниците на Кремъл са заложили минни капани и прокуратурата е започнала разследване на инцидента като военно престъпление и предумишлено убийство, съобщава Kyiv Independent.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of June 4, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/DZfxmSows9