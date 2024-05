Русия започна тактическите си ядрени учения (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин издаде заповед за провеждането на ученията по-рано този месец.Още: Още един кораб от Руския черноморски флот е в историята (СНИМКА)

В рамките на този етап военнослужещите от ракетните формирования на Южния военен окръг тренират получаване на боеприпаси за ракетната система „Искандер“, оборудване на ракети-носители и незабележимо придвижване към позиции за подготовка за изстрелване на ракети. Авиационните сили също тренират боеприпаси за хиперзвукови ракети "Кинжал" и други ракети, както и полети до райони за патрулиране, предаде NEXTA TV.

Ученията трябва да покажат, че бойците и оборудването са приведени в готовност за "бойни действия с нестратегически ядрени оръжия за защита и безусловно запазване на териториалната цялост и неприкосновеност на руската държава в отговор на провокативни изявления и заплахи от страна на отделни представители на Запада по адрес на Руската федерация", се посочва в съобщението на министерството.

The Southern Military District has launched the first stage of nuclear exercises in response to "provocative statements of the West"



As part of this stage, military personnel from missile formations of the Southern Military District are practicing receiving ammunition for the… pic.twitter.com/Msrn9sJCem