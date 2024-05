Още един кораб от Руския черноморски флот е в историята (СНИМКА)

Припомняме, че през изминалата нощ отново имаше украинска атака в Крим, като за уцелен и изтеглен руски военен кораб първо съобщи Телеграм каналът "Кримски вятър". По-късно той приложи и снимка, за която се твърди, че е на горящия плавателен съд, пратена от очевидци.

Съгласно официалната сводка на руското военно министерство над Крим били свалени 9 ракети ATACMS и 1 дрон.

The Ukrainian Navy destroyed the Russian sea minesweeper of the Russian Black Sea Fleet of project 266-M "Kovrovets" pic.twitter.com/qre4JrVF9W