Руска атака по полицейското управление в родния град на Зеленски, има хора под руините (ВИДЕО и СНИМКИ)

Тази сутрин, 27 септември, Русия атакува с ракети полицейското управление в Кривой Рог - родния град на украинския президент Володимир Зеленски, намиращ се в Днепропетровска област. Има пострадали, съобщиха от областната дирекция на полицията.

„Около 9:15 ч. врагът извърши ракетно нападение срещу районното полицейско управление. Вече е известно, че в резултат на нападението има ранени. Възможно е под развалините да има хора“, се казва в съобщението.

Отбелязва се, че в резултат на въздушния удар е разрушена административна сграда и са нанесени щети на частни къщи, разположени в близост.

Ръководителят на Днепропетровската областна администрация Серхий Лисак съобщи, че 45-годишен мъж е откаран в болница и се намира в средно до тежко състояние.

There are already at least three victims in Kryvyi Rih pic.twitter.com/xBQPks0MwZ