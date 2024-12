Руска атака по Запорожие: Жертви, ранени и унищожена клиника (ВИДЕО)

На 10 декември руските сили нанесоха удар по украинския град Запорожие, при който бяха убити най-малко трима души и ранени 14, съобщи областният управител Иван Фьодоров.

В 14:00 ч. местно време в региона е обявена тревога за въздушно нападение, като минути по-късно е съобщено за експлозии. Фьодоров предупреди по-рано за заплахата от нападения с балистични ракети в Запорожка област и други региони, в които е обявена въздушна тревога.

Three People Killed in Russian Attack on Zaporizhzhia



Eleven others are reported injured. The Russian army struck the very center of the city, destroying a private clinic and nearby buildings.



Rescue workers continue searching for people trapped under the rubble. pic.twitter.com/H3Mf1ddzj9