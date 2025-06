"Татко" Тръмп си тръгна от срещата на върха на НАТО в Хага (ВИДЕО)

Американският държавен глава Доналд Тръмп приключи участието си в годишната среща на върха на НАТО, като форумът този път бе белязан от далеч по-приятелско отношение към президента републиканец, отколкото изпълнените с напрежение срещи по време на първия му мандат, предаде Асошиейтед прес.

В кулоарите на срещата генералният секретар на НАТО Марк Рюте оприличи Тръмп на "татко", който се намесва в кавга в училищния двор, след като тази седмица американският лидер многократно отправи остри реплики, включително и ругатни, към близкоизточните врагове Израел и Иран, предаде Ройтерс.

Рюте и Тръмп разговаряха с журналисти, като американският лидер отново се изказа остро по адрес на Израел и Иран. "Те здраво се сбиха, като две деца в училищен двор. Знаете, адски бой, не можеш да ги разтървеш. Оставяш ги да се бият около 2-3 минути и след това е лесно да ги спреш", отбеляза Тръмп.

Trump responded to NATO Secretary General Mark Rutte calling him “Daddy”:



“I think he likes me… He said it in a very affectionate way.”



Earlier, Rutte said the following:



“Sometimes Daddy has to use strong language,” — hinting at Trump’s emotional outburst, when he said… pic.twitter.com/JaLsqdNXFt