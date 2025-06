Какви са щетите за иранската ядрена програма: ЦРУ и националното разузнаване също излязоха с оценки

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф съобщи, че са налице достоверни разузнавателни данни, че иранската ядрена програма е понесла тежки щети при нанесените по нея удари от страна на САЩ. Той допълни, че ще са нужни години за възстановяването на повредите, предаде Ройтерс.

"Това включва (информация, получена чрез) доказали се във времето като надеждни и точни източник и метод, че няколко ключови ирански ядрени обекта са разрушени и ще трябва да минат години, докато бъдат построени отново", каза Ратклиф.

Във вторник Си Ен Ен и "Ню Йорк таймс" съобщиха, като се позоваха на свои източници, че по предварителни оценки на военното разузнаване на САЩ американаските удари са успели да забавят само с няколко месеца развитието на иранската ядрена програма.

Президентът Доналд Тръмп разкритикува двете медии, че разпространяват фалшиви новини и омаловажават постижението на американските летци, извършили бомбардировките. Той нападна журналистката от CNN Наташа Бертранд - един от съавторите на доклада, в който се позовават на източници от американското разузнаване. В него се твърди, че неотдавнашните американски удари не са унищожили ключови компоненти на иранската ядрена програма.

Trump Says CNN Should “Throw Out” Reporter Natasha Bertrand “Like a Dog” Donald Trump lashed out at CNN journalist Natasha Bertrand — one of the co-authors of a report citing U.S. intelligence sources who claimed that recent American strikes did not destroy key components of… pic.twitter.com/4vxbdBlHxF

„Тя е точно този тип човек, който съсипа репутацията на една някога велика телевизия“, заяви Тръмп. „Нейната позиция беше ясно негативна и тя няма това, което е необходимо, за да бъде в ефир - дори не е близо до това“, добави американският президент.

Шефът на националното разузнаване Тулси Габард също обяви, че ударите по Иран са нанесли огромни щети на разработваната от режима ядрена програма. "Нови разузнавателни данни потвърждават това, което американският президент е заявявал многократно: ядрените съоръжения на Иран са унищожени. Ако иранците решат да ги възстановят, те ще трябва да изградят изцяло и трите съоръжения (Натанз, Фордо и Есфахан), което вероятно ще отнеме години", написа тя в социалната мрежа Х.

New intelligence confirms what @POTUS has stated numerous times: Iran's nuclear facilities have been destroyed. If the Iranians chose to rebuild, they would have to rebuild all three facilities (Natanz, Fordow, Esfahan) entirely, which would likely take years to do.



The…