Ударите на САЩ по иранските ядрени обекти: Израел с официална оценка (ВИДЕО)

"Унищожителният американски удар по Фордо е разрушил критичната структура на обекта и превърна съоръжението в неработещо. Оценяваме, че американските удари по иранските ядрени обекти (Фордо, Натанз и Исфахан), заедно с израелските удари по други елементи на иранската военизирана ядрена програма върнаха с години назад способностите на Иран да развие ядрено оръжие. Постижението може да се превърне в безсрочно, ако Иран не получи достъп до ядрен материал". Това гласи официално съобщение на Израелската агенция за ядрена енергия.

The White House has just published a not-previously-seen statement from the Israel Atomic Energy Commission, stating that they assess this past weekend’s strike on the Fordow Nuclear Facility in Central Iran by the U.S. Air Force “destroyed the site’s critical infrastructure and… pic.twitter.com/JARMrervsf — OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2025

"Беше заличаване, ще видите, ще стане ясно. Израел ще излезе с доклад и ще каже, че беше тотално заличване. Те са имали хора там (във Фордо) след удара и те казват, че е било тотално заличаване" - американският президент Доналд Тръмп отново коментира темата, малко преди официалното израелско съобщение – Още: Тръмп обяви пред Марк Рюте, че САЩ ще защитят нападната страна от НАТО (ВИДЕО)

Israel is going to release a report that talks about total obliteration, and you know, they have guys who were there (in Fordow) after the hit and they say it was total obliteration. pic.twitter.com/C6xqyMhGXM — Clash Report (@clashreport) June 25, 2025

На този фон, американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви, че Пентагонът е започнал разследване, съвместно с ФБР, за изтичане на информация около класифициран доклад за ефективността на американските удари срещу Иран. Докладът е изготвен от Агенцията за военно разузнаване (DIA) на Пентагона и е базиран на оценка на бойните щети, изготвена от Централното командване на САЩ (CENTCOM). Информация от този доклад е била предоставена на няколко медии, включително CNN, FOX, NBC и New York Times, които публикуваха статии, съдържащи препратки към класифицирания доклад – с твърдения, че САЩ не са успели да направят нищо повече от това да забавят иранската ядрена програма с няколко месеца и в никакъв случай да я спрат, както твърдят Тръмп и антуражът му – Още: CNN: Ударите не са унищожили ядрената програма на Иран

Отношенията на САЩ с Иран

"Беше много мило, че ни предупредиха – попитахме дали в 1 часа е добре, те казаха, че е добре. Опразнихме базата, освен операторите на ПВО – свалихме 14 ракети, 14 от 14, страхотно, все едно да сваляш куршуми с куршуми", продължи Тръмп с "откровенията" за последвалия ирански отговор:

Iran was very nice, they gave us warning. They said we’re going to shoot them. Is 1 o’clock ok?



I said it’s fine… and everybody was emptied off the base, so they couldn’t get hurt. pic.twitter.com/4mj6TLbEGm — Clash Report (@clashreport) June 25, 2025

В Хага, на срещата на върха на Хага, Тръмп каза и, че "войната е свършила и Иран няма да стане ядрена държава". "Може би в бъдеще ще искат, но мисля .. Марко, искаш ли да им подготвим споразумение", добави Тръмп, а американският държавен секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Съединените щати искат да са в мирни отношения с всяка държава на света:

U.S. President Trump announces that the United States will meet next week with Iran, but adds that he doesn’t think there needs to be further negotiations or a new nuclear deal between the U.S. and Iran, because the the Iranian nuclear program was “destroyed” in this past… pic.twitter.com/Zc7QxIkuM9 — OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2025

А данни от Flight Radar показват, че множество американски самолети-танкери KC-135 и KC-46 са се насочили към Близкия изток. Вероятно те очакват завръщане на американски изтребители по обичайните им места в Близкия изток, както и в Европа, и в САЩ:

Multiple U.S. Air Force KC-135 and KC-46 Aerial-Refueling Tankers are currently heading towards the Middle East, with a number currently orbiting just outside of Egyptian Airspace, possibly waiting to ferry fighters back to bases in Europe and the United States or ferrying… pic.twitter.com/J2rLU4fPki — OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2025

