Руска радарна система за 200 млн. долара се изпари след среща с HIMARS (ВИДЕО)

Радарът струва 200 млн. долара и се използва за засичане на летящи обекти на големи разстояния. Той вероятно е поразен с HIMARS.

Освен радарната система, е унищожен и мобилен комплекс за радиоелектронна борба "Леер-2".

Партизански удар: Дрон порази казарма в Енергодар и уби кадировци (ВИДЕО)

The Armed Forces of Ukraine for the first time destroyed the Russian mobile coastal radar station "Predel-E", local media reported.



The system costs about $200 million. pic.twitter.com/83tqUjLJ4K