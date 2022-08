Руска ракета рани 12 цивилни недалеч от втората по големина АЕЦ в Украйна

Малкият град е на около 30 километра от Пивденноукрайнската (Южноукраинската) АЕЦ, втора по големина в Украйна.

⚡️Nine injured in Russian attack on Voznesensk, Mykolaiv Oblast.



The Russian forces hit a five-story residential building in the city of Vosnesensk on Aug. 20, wounding nine, including four children, according to Mykolaiv Oblast Governor Vitaliy Kim.



