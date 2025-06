Сенатор републиканец: "Имам икономическа бункерна бомба срещу Русия" (ВИДЕО)

На 22 юни САЩ поразиха иранския ядрен обект във Фордо с мощните противобункерни бомби GBU-57A, за да опитат да унищожат иранската ядрена програма. Може ли този метод да бъде ретранслиран в икономически план и с "бункерна бомба", наречена санкции, да се удари по военната машина на диктатора Владимир Путин, който отказва прекратяване на огъня в Украйна? Да, ако питате сенаторът републиканец Линдзи Греъм.

Той, заедно с демократа Ричард Блументал, е автор на законопроект за тежки наказателни мерки срещу Москва, включващи 500% мита върху внос от държави, купуващи руски петрол, газ, ядрена енергия и други продукти. Целта е по този начин да се осакати най-важното финансово перо, на което разчита военната промишленост на Руската федерация. Проектозаконът има подкрепата на над 80 сенатори в 100-членната горна камара, но още не е гласуван.

Греъм настоява за гласуване в Сената, като нарича санкциите "икономическа противобункерна бомба", насочена срещу Русия и нейните водещи търговски партньори, включително Китай и Индия. Той иска с наказателните мерки Владимир Путин да бъде принуден да седне на масата за преговори.

"Путин е по-агресивен, а не по-малко агресивен", каза той пред NBC News. "Време е да променим тактиката".

"Това е икономически разрушител на бункери", подчерта сенаторът от партията на Доналд Тръмп. "Време е да гласуваме този законопроект. Дайте на президента икономически инструмент за разрушаване на бункера, за да накара Путин да седне на масата".

Тръмп досега отказва да наложи нови санкции на Москва. Той даде на Путин ултиматум от "две седмици" да промени поведението си и да работи за прекратяване на огъня в Украйна. Това се случи още в края на май. Двете седмици отдавна изминаха, а резултат няма - Русия продължава да убива украинци, да бомбардира градове и не променя максималистичните си цели в Украйна: Не може всеки да се защитава: Лавров "блести", докато в Киев Русия пак изби цивилни (ОБЗОР - ВИДЕО).

За да се отговори на опасенията за дипломатически последици, законодателството на Греъм и Блументал включва президентски отказ, който позволява на Белия дом гъвкавост при прилагането на санкциите. Все пак представители на администрацията се противопоставиха на задължителните разпоредби, настоявайки за повече свобода на действие. Греъм обаче не се съгласява - той смята, че приемането на законопроекта е от решаващо значение: "Опитахме се да окажем мек натиск. Той не работи".

Междувременно, на фона на критиките срещу Тръмп от ядрото на електоралната му база (движението "Да направим Америка отново велика" - MAGA) заради включването на САЩ във войната на Израел в Иран, вицепрезидентът Джей Ди Ванс се прояви с остроумна мисъл. Той заяви, че в миналото САЩ са имали "глупави президенти", но сега ситуацията била различна.

"Съчувствам на американците, които са изтощени от 25 години чуждестранни премеждия в Близкия изток. Разбирам притесненията, но разликата е, че тогава имахме глупави президенти, а сега имаме президент, който наистина знае как да изпълни американските цели за национална сигурност", каза вицепрезидентът на САЩ, вероятно имайки предвид инвазията в Ирак през 2003 г. за сваляне на Саддам Хюсеин под претекст, че режимът му създава оръжия за масово поразяване.

"Включихме се, свършихме работата да забавим ядрената им програма. Сега ще работим към това напълно да разчленим ядрената им програма в следващите години. Това постави за цел президентът", заяви Ванс пред NBC, след като Щатите удариха със свои изтребители B-2 ядрените обекти на Ислямската република.

