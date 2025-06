Не може всеки да се защитава: Лавров "блести", докато в Киев Русия пак изби цивилни (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако всеки реши да упражнява право на самозащита съгласно Хартата на ООН, ще настъпи хаос. Не може всеки да тълкува сам какво е самозащита и да я прилага. Тези думи на руския външен министър Сергей Лавров са нов връх на абсурда що се отнася до геополитиката – защото Лавров говори уж за войната на Израел срещу Иран, но набързо обърна темата към Украйна и с внушение как Русия не била агресор в смисъла на „самозащита“. А на този фон, иранският външен министър Абас Арагчи кацна в Москва, за среща с руския диктатор Владимир Путин - Още: Медведев говори за доставка на ядрено оръжие за Иран. Джей Ди Ванс: Този говори ли от името на Путин? (ВИДЕО)

Lavrov stated that Israel has no right to "interpret the UN Charter on self-defense" as a license to decide on its own when to invoke that right. This comes from the mouth of someone who has been citing the UN Charter for four years straight to justify a treacherous attack on… pic.twitter.com/FW9FuqVVEg