Русия и Китай бранят Иран в Съвета за сигурност на ООН, инициираха резолюция (ВИДЕО)

Съветът за сигурност на ООН се събра в неделя, 22 юни, за да обсъди американските удари по иранските ядрени обекти, включително нападението с противобункерни бомби по съоръжението във Фордо. Русия, Китай и Пакистан предложиха 15-членният орган да приеме резолюция, призоваваща за незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Близкия изток. Москва и Пекин са част и от петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН - заедно със САЩ, Франция и Великобритания те имат право на вето.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е "унищожила" ключовите ядрени обекти на Техеран, присъединявайки се към Израел в операция "Изгряващият лъв".

Още: Министърът на отбраната на САЩ: Ядрените амбиции на Иран са заличени (ВИДЕО)

"Бомбардирането на иранските ядрени обекти от страна на Съединените щати бележи опасен обрат", заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутереш пред Съвета. "Трябва да действаме - незабавно и решително - за прекратяване на сраженията и за връщане към сериозни, устойчиви преговори по иранската ядрена програма".

Снимка: Getty Images/Guliver

"Мирът в Близкия изток не може да бъде постигнат чрез използване на сила", заяви китайският посланик в ООН Фу Конг. "Дипломатическите средства за решаване на иранския ядрен въпрос не са изчерпани и все още има надежда за мирно решение".

Още: Иран загуби войната и е време за капитулация: Анализ от Мохамед Халаф

Изпълняващата длъжността посланик на САЩ в ООН Дороти Ши заяви пред Съвета, че е настъпил моментът Вашингтон да действа решително. Тя посочи, че органът трябва да призове Иран да прекрати усилията си за изкореняване на държавата Израел и да сложи край на стремежа си към ядрено оръжие. "Иран дълго време прикриваше програмата си за ядрени оръжия и пречеше на добронамерените ни усилия в последните преговори", каза тя. "Иранският режим не може да има ядрено оръжие".

Посланикът на Русия в ООН Василий Небензя припомни, че през 2003 г. бившият държавен секретар на САЩ Колин Пауъл изложи пред Съвета за сигурност на ООН тезата, че иракският диктатор Саддам Хюсеин представлява непосредствена опасност за света заради запасите от химически и биологични оръжия в страната. "Пак се иска от нас да повярваме на приказките на САЩ, за да причиним отново страдания на милиони хора, живеещи в Близкия изток. Това затвърждава убеждението ни, че историята не е научила на нищо американските ни колеги", каза представителят на държава, която над три години води агресивна пълномащабна война в Украйна.

Още: Силни взривове край иранската ядрена централа в Бушер (ВИДЕО)

🚫 Iran’s envoy to the UN Security Council: “What happened today is a stain on the history of the United Nations.” pic.twitter.com/IT7j12s5yg