Руската армия готви решителна атака в Донбас, Украйна няма да каже военните си жертви до края на войната

Военните действия в Донбас за момента продължават с подготовка за овладяване на позиции от руската армия, от които ще е възможно да атакува най-важните си цели в Донецка област – Славянск и Краматорск.

Съгласно сутрешния доклад във Фейсбук на Генералния щаб на украинската армия, основните опити за организация на руска атака са насочени към Бахмут и Соледар, както и Северск. Тази линия е ключова за успешна атака на Славянск и Караматорск. Засега руснаците се придържат към познатата дотук тактика – масиран артилерийски обстрел, за да нанесат възможно най-много щети преди пехотата да тръгне в атака. Украинският щаб обаче посочва, че успешно са спрени руски атаки при Билохоривка и Кодема, а руснаците са нанасяли и въздушни удари. Те не са успели да превземат и Спирно, където според украинската версия са им нанесени тежки загуби при поредната атака.

На 8 километра източно от друга важна точка – Северск, украинците са спрели руско настъпление, но в "Телеграм" Виталий Киселов, съветникът на т.нар. министър на вътрешните работи на ЛНР, твърди, че руснаците наложили "оперативен контрол" над Северск, а ръководителят на ДНР Денис Пушилин дори обяви, че Северск е обкръжен - той е цитиран от руската информационна агенция "Интерфакс". Всичко това обаче не е информация, която се потвърждава от каквито и да е доказателства, най-малкото сателитни снимки. Показателно е и, че проруският Телеграм канал "Рибар" посочва, че руснаците се бият в покрайнините на Верхнокамянска – точно точката на 8 километра източно от Северск, където украинците казват, че са спрели руската атака. Масиран руски обстрел, включително с ракетни системи за залпов огън, е имало срещу Бахмут и Часов яр – вероятно с цел прекъсване на украинската логистика по линията Бахмут – Краматорск - Славянск.

При Авдеевка руснаците отново засилват натиска, за да подсигурят Донецк, но засега не могат да превземат града.

В дневния си доклад американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната също обръща внимание на линията Бахмут – Северск и посочва, че руските атаки там засега са ограничени и се състоят предимно в артилерийски обстрел. Институтът очаква масирана руска атака в тази линия, но не може да каже кога ще се случи и къде точно ще е основният фокус. И е категоричен – вчерашната атака срещу Виница е поредно доказателство за систематична руска тактика за нанасяне на удари по цивилни. Във Виница загинаха поне 23-ма души, от тях 3 са деца, ранени са поне 100 и поне половината – тежко.

В Херсонска област руснаците са установили голям оръжеен склад в Драматичния театър в Херсон, явно с цел да предотвратят удар от американската ракетна система за залпов огън HIMARS. Изглежда такива складове ще се правят в културни и исторически забележителности в Украйна, за да се разколебава украинската армия да ги атакува с HIMARS. Тези новини идват на фона на информация за пореден украински удар срещу руски командни пунктове, този път в Шихуривка, Миколаевска област. А сателитни снимки показват, че руската армия е разположила поне 6 самолета Су-25 в Крим, които вероятно ще бъдат използвани за операции в Херсонска област.

Руската армия обстрелва и Николаев, използвайки ракетни системи С-300, като се хвали и с убити 1000 украински войници в Николаевска област – нещо, което не е потвърдено от независим източник, но за сметка на това в последните дни имаше достатъчно примери за поразени жилищни сгради и цивилна инфраструктура от руски удари в Николаев. Кметът на града Олександър Сенкевич съобщи за поне 10 експлозии в Николаев рано тази сутрин, съобщи в Twitter Kyiv Independent. Изданието добави, че изрично и зам.-инистърът на отбраната на Украйна Хана Маляр казва, че до края на войната Украйна няма да съобщи колко украински военни са загинали – защото ако го направи, ще подпомогне руското разузнаване. Но снощи украинският президент Володимир Зеленски заяви, че посмъртно са наградени 3500 украински военни.

Като цяло, руснаците се укрепват в Херсонска област, за да отбият очаквана украинска контраофанзива.

