Руски ракети удариха град в Югозападна Украйна, има най-малко 17 жертви (ВИДЕО)

Това обявиха губернаторът на областта Сергей Борзов, главният прокурор и спешните служби, цитирани от Kyiv Independent. Първоначално службите обявиха, че жертвите са 12, но броят им ще нараства.

According to the National Police, at least two people, including a child, are killed and six are injured. Video: Anton Gerashchenko / Telegram pic.twitter.com/WbeCtgo2wl

Ръководителят на националната полиция Игор Клименко съобщи, че 90 души са били ранени, а около 50 от тях се нуждаят от „сериозна медицинска помощ“.

Сред загиналите има поне едно дете. Това показаха кадри на беларуската опозиционна телевизия NEXTA, на които се вижда и окървавена детска количка.

След ракетния удар се е разпространил пожар в страдата, включително на паркинг, където горят 50 автомобила, съобщава полицията.

"Всеки ден Русия унищожава цивилното население, убива украински деца и насочва ракети към цивилни сгради, в които няма военни съоръжения", заяви президентът Володимир Зеленски в отговор на ракетната атака във Виница. "Какво е това, ако не открит терористичен акт? Русия е страна убиец, терористична страна“.

According to the National Police of #Ukraine 12 people died as the result of the shelling in #Vinnytsia. About 90 victims turned to medical institutions for help, about fifty of them are in serious condition. pic.twitter.com/2YKkAM9p2g