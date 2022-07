Закъсва ли Русия в Украйна: Скрита мобилизация и необяснимо решение в битката за Славянск

В доклада е цитиран коментар в "Телеграм" на Максим Фомин, руски микроблогър и военен кореспондент, който се титулова и като боец от батальона "Восток". Именно той твърди, че има за цел от всяка федерална административна единица в Русия да бъде формиран по един батальон. Тоест, ако целта максимум се изпълни, това ще значи около 34 000 войници (по 400 души в батальон) до края на август. По украински данни, загиналите до момента в Русия руски войници са малко над 37 000.

В руски медии вече има данни, че се набират доброволци до 50-годишна възраст, с шестмесечни договори и заплата от 220 000 до 350 000 рубли месечно (между 3500 и 6000 долара). Има дори региони, в които се дава бонус още като се запишеш – 200 000 рубли.

Припомняме, че на 15 юли ще има извънредно заседание на долната камара на руския парламент (Дума). Има предположения, че на това заседание може да бъде обявена официално война на Украйна, т.е. да има официална мобилизация в Русия. А скорошно видео на масово погребение на руски военни навява мисли, че проблемите с кадровия състав на руската армия в Украйна са сериозни – опозиционната беларуска телевизия NEXTA твърди, че видеото е на погребения на мобилизирани да се бият за Русия хора от Луганска област.

In #Luhansk region, mass funerals are held for mobilised locals who have been forced to fight against #Ukraine. pic.twitter.com/aG6MkkgfXr — NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2022

Развитието на военните действия в Украйна

В руските канали в Телеграм продължават да валят критики към руското военно командване. Каналът "Рибар" обръща внимание на това как се организира артилерията. Според твърдение в канала, има сложна верига от разрешения, която забавя огъня по дадена цел за период от няколко часа до дори няколко дни. В Сирия не било така – там руснаците успели да постигнат време под 40 минути. Дадени са и примери как действат украинците – например "Рибар" говори за случилото се на Змийския остров и как там руснаците са загубили именно заради сложната и бавна реакция по вземане на решение. А друг проруски канал в "Телеграм" – "Южен вятър", твърди, че украинските артилеристи постигат време за работа с оръжията си от 20-40 секунди – от прицелване до стрелба. Съответно, проруските микроблогъри са убедени, че на руската артилерия ѝ трябват не толкова дронове за насочване на артилерийския огън, а да се ограничи и елиминира бюрокрацията т.е. прекалено много хора да бъдат уведомявани и да прехвърлят отговорност по командната верига за оперативно решение за стрелба.

Руската армия продължава да опитва да си осигури по-добри позиции за атака срещу градовете Бахмут, Славянск и Краматорск – последните големи и най-важни населени места в Донецка област, които Украйна не е загубила.

В сутрешния си доклад във Фейсбук, Генералният щаб на украинската армия съобщава за отбита руска атака в направлението към Славянск. Самият град обаче е обстрелван с ракетни системи за залпов огън "Ураган", убит е един човек и са ранени петима, казва областният управител на Донецк Павло Кириленко. Съобщение има и за две украински победи, касаещи ситуацията в Бахмут, но що се отнася до Краматорск положението изглежда най-горещо и там битките стават по-интензивни. Изглежда обаче, по линията Славянск – Бахмут има поне един взривен мост на магистрала Т514. Това звучи странно, защото този мост може да се използва от руснаците да напреднат по-бързо към Славянск. Възможно е така руснаците да искат да предотвратят украинска контраатака към Лиман, но това изглежда много изненадващо, защото именно в направлението към Славянск се счита, че Русия хвърля най-много сили за атака, не за защита. Явно е, че руснаците почват да обръщат по-сериозно внимание и на жп инфраструктурата, явно с цел да пречат на логистиката на украинската армия.

Засега изглежда в атакуващ аспект руснаците обръщат най-много внимание на Северск – овладяването на този град ще позволи да бъде по-лесно превзет и Бахмут. Но дори и що се отнася до Северск, засега там има предимно удари с артилерия, не и напредък на руска пехота. Има руски твърдения, че руснаците са достигнали покрайнините на Соледар – град, който се намира на северозапад от Бахмут и е ключов да се прекъсне украинската защитна линия Северск – Бахмут, но не и независимо потвърждение, например със сателитни снимки.

При Авдеевка и Маринка, т.е. западно от Донецк, интензитетът на руският артилерийски огън става по-нисък, но все още има руски въздушни удари.

В Херсонска област руснаците продължават да се окопават. Има данни, че руски части минират моста "Антонов" над река Днепър, който се намира в близост до Херсон от източна посока. Руснаците са разположили и ракетни системи за залпов огън "Точка-У" до Мелитопол. Всичко това идва като отговор на украинския натиск – украинската армия е взривила руски оръжеен склад в Новопетровка и е обстреляла руски части при магистрала Т2207, на 65 километра северозападно от Херсон. Ударено отново е и руско оръжейно депо в Чернобаевка. А украинската областна администрация в Запорожието твърди в публикация в "Телеграм", че 60-тина руски войници са дезертирали от страх заради ударите с американските ракетни системи за залпов огън HIMARS и ФСБ ги издирва.

Photos of Russian Tochka-U ballistic missiles arriving in Melitopol.https://t.co/6ta2ORfWAc pic.twitter.com/HDjW160m7C — Rob Lee (@RALee85) July 13, 2022

Руското военно министерство пък съобщава за извършен от руската армия въздушен удар, уж срещу завод в Николаев, с твърдение за убити 350 украински военни и унищожени 20 единици военна техника, а кметът на Николаев Олександър Сенкевич информира за експлозии в самия град рано тази сутрин и призова жителите да не излизат, предаде The Kyiv Independent в Twitter. На този фон украинското оперативно командване "Юг" съобщава за опит за руски въздушен удар срещу Змийския остров, но неуспешен – бомбите паднали в Черно море.

В Харковска област за пореден ден нещата не се променят – руски артилерийски обстрели, но без руската армия да напредне някъде. Руснаците твърдят, че са унищожили „диверсионно-разузнавателна украинска група” при Деменциивка, но от украинска страна са категорични, че при Деменциивка няма никакви руски военни успехи. За сметка на това стана ясно, че командирът на 20-та моторизирана дивизия на руската армия полковник Алексей Горобец е ликвидиран.

The commander of the 20th Guards Motorized Rifle Division of #Volgograd was liquidated in #Ukraine.



Colonel Aleksey Gorobets had taken part in the invasion of Ukraine since February. pic.twitter.com/if0AO49k2Q — NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2022

Колко голяма е фронтовата линия в Украйна – толкова, колкото пътят с кола между Варшвава и Барселона, обобщава украинското министерство на отбраната.

