Руската пропаганда пак заплаши Казахстан (ВИДЕО)

Поредно доказателство е поредното "публицистично" предаване по телевизионния канал "Русия-1". Там Казахстан беше вкаран в един от любимите сценарии на пропагандата на режима на Путин – този с биологичните лаборатории.

Те вече имат военни биолаборатории - две. Безусловно ще има директен сблъсък – това се чу като лайтмотив за Казахстан.

От казахстанска страна, макар и не от официалните власти, вече имаше отговор на арогантните и заплашителни руски твърдения и то от руския посланик там: Казахстански журналист към Москва: Ако дойдете, степите ще бъдат покрити с трупове на руски войници (ВИДЕО)

🤡Propagandists are already announcing a "clash" with #Kazakhstan, because it turns out there are also American "military-bio laboratories" there. pic.twitter.com/Fcrt7RGaIC