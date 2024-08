Руски БТР разстреля друг руски БТР, а руснаците го представят за победа (ВИДЕО)

Пропагандата във войната е едно от най-важните оръжия, с които се постига надмощие и победа. За руската пропаганда вече е изписано и изговорено много - години наред с хибридни методи режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин успешно действаше на Запад и изгради сфери на влияние.

Сега, при военните действия в Украйна и Курск, руската пропаганда отново има важна задача - да вдига бойния дух и да обезкуражава противника. Поредният пример е изкривено видео - на принципа, че хората вярват само на очите си, но със съвременните технологии това не е достатъчно: САЩ се мотаят да подкрепят официално операция "Курск" (ОБЗОР - ВИДЕО)

При военните действия в Курска област руски телеграм канал опита да преиначи като руска победа сражение в село Руска Конопелка, съвсем близо до Суджа в източна посока. Публикуваните видеокадри обаче бяха бързо анализирани и се оказа, че в битката за селото, което буквално бива изравнено със земята, руски БТР разстрелва от упор друг руски БТР, докато украинска машина на пехотата "тактично" се отдръпва да не пречи (пълният анализ с видеа и кадри – ТУК. Може да се разгледат всички публикации като отговор на първото видео от регистрирани потребители на социалната мрежа "Х").

В цялата история е особено смешно, че популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, изрично описва в дневния си обзор за Курска област случилото се като "разгром за ВСУ". Самият канал си признава, че нямало информация дали руските части са "прочистили" селото и добавя, че се очаква скоро ВСУ да настъпят в Глушковски район.

A BMP-3 crew from the Russian army mistakenly shot and destroyed their own BMP-2 vehicle during a battle in the village of Ruskaya Konopelka in the Kursk region. pic.twitter.com/QG7VMTy1Eb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 22, 2024

2 days ago, the russians sold us this video of fighting in

Russkaya Konopel'ka and sold it as a Ukrainian vehicle getting struck. Today... they released new footage of this event (see next post).



(Intersection of 51.180908, 35.397273)https://t.co/hGn1AmN3i7 pic.twitter.com/rVa3v1CcEY — PJ "giK" (@giK1893) August 22, 2024

Now they decided to clear things up. The situation is visible starting 0:27 in this video. A russian BMP drives between a Ukrainian Kozak and presumably another Ukrainian IFV - getting lit up. pic.twitter.com/IwlNgQsozw — PJ "giK" (@giK1893) August 22, 2024

На този фон - руските пропагандни канали се похвалиха с нов танк, защитен от дронове. Колко точно ще издържа защитата ще си проличи скоро - войната с Украйна не е спряла ни най-малко: