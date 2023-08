Руски депутат: ЧВК "Вагнер" ще престане да съществува

"Това е незаконно въоръжено формирование. В държавата не трябва да има въоръжени хора, които не са подчинени на държавата. В резултат на това се стигна до бунт. Бяхме на ръба на гражданска война", каза заместник-председателят на Путин.

PMC "Wagner" will cease to exist, the fighters will be able to leave or sign a contract with the Ministry of Defense, said State Duma deputy Viktor Sobolev.



"This is an illegal armed formation. There should not be any armed people in the state who are not subordinate to the… pic.twitter.com/b5z3hGJhYz