Руски дизел тръгва към САЩ, ясно е кога. ЕС действа да намери още пари за Украйна

Първият руски танкер с 40 000 тона водоизместимост, който трябва да докара дизел до САЩ съгласно сделката между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин, ще отплава на 22 октомври. Това заяви руският вицепремиер и енергийен министър Александър Новак, цитиран от най-големите руски държавни медии. Съобщението стана факт точно когато Путин прие пратеника на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф, който вчера проведе среща с украинския президент Володимир Зеленски в Норвегия - ОЩЕ: Срещата на Зеленски с Уиткоф в Осло приключи: Защо Уиткоф не се появи на пресконференцията

🚨 BREAKING: Witkoff arrives in Russia for talks with Putin Trump's special envoy was met at Pulkovo Airport by Kirill Dmitriev. The two then left the airport and headed to their meeting with Putin, Reuters reports. — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026

Putin to Witkoff: Following the announcements from both sides about diesel supplies, prices on global markets fell by 5–6%. We are preparing to ship several vessels immediately. The tankers are being prepared right now. The first tanker will depart in two or three days, carrying 40,000 tons. More will follow one after another. We only need to ensure that the financial arrangements are in place so everything works. — Clash Report (@clashreport) October 21, 2026

Новак добави, че ще последват допълнителни доставки и че Москва възнамерява да задоволи търсенето на дизел в САЩ в рамките на наличния капацитет за доставки на Русия. Според него процесът на подписване на договори между Русия и САЩ за доставки на дизелово гориво е в заключителен етап. Вицепремиерът на Русия подчерта, че други страни, не само САЩ, ще могат да получават руско дизелово гориво до края на годината. Новак заяви, че Русия може напълно да възстанови обемите на износ на дизелово гориво до края на годината. Путин също потвърди за танкера - щял да тръгне "след няколко дни", а освен това цената на дизела на световните пазари паднала с 5-6% след обявяването, че ще има руски доставки (не сега, а на 9 октомври). Отделно, Русия можела да достави и торове на САЩ и била заинтересована от по-широко икономическо партньорство със Съединените щати. Това стана на фона на материал в Axios, според който Джаред Къшнър, зетят на Тръмп, пак е поискал доста остро Зеленски да спре ударите по руските рафинерии - Къшнър се е включил по видеоконферентна връзка за срещата в Норвегия, защото е болен. Припомняме, че сделката на Тръмп е за 300 000 тона руски дизел за САЩ през октомври, което е малко над половината от дневното потребление в Съединените щати. През ноември вече се чакат 500 000 тона, а после - още 1 000 000 тона, с перспектива да са 3 000 000 тона. От обясненията на Тръмп не стана много ясно какви количества от всичко това ще отидат на световните пазари.

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Европа стои зад Украйна

Същевременно Politico публикува материал, че ЕС се готви да се опита да убеди Канада и Обединеното кралство да увеличат подкрепата си за Украйна като част от усилията за запълване на финансовата дупка от 70 милиарда евро, с която Киев ще се сблъска следващата година. Освен това, Япония и Австралия също са варианти за повече пари.

Срещата на върха ЕС-Канада на 29-30 октомври и срещата на върха ЕС-Обединеното кралство на 20 ноември ще дадат на Брюксел шанс да представи аргументите си на най-високо ниво. ЕС все повече се обръща към други съюзници, за да допринесат повече за Украйна, казват пред пет източника на Politico, включително двама от Европейската комисия и двама евродипломати.

ЕС и неговите страни членки предоставят 80 процента от външната помощ на Украйна, заяви вече председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен и уточни: "Спешно се нуждаем от други партньори, които да се включат".

ЕС се ангажира със заем от 90 милиарда евро за 2026 и 2027 г., предназначен да покрие около две трети от нуждите на Украйна. Брюксел очакваше други партньори - включително Канада, Япония, Южна Корея, Австралия и Норвегия - да предоставят още 45 милиарда евро, но голяма част от тези пари пристигат бавно, тъй като други държави все още не са потвърдили или разпределили подкрепата, която Брюксел очаква. А ЕС се насочва към преговори за по-тесни икономически и отбранителни връзки с Великобритания и Канада. Дипломати и служители на ЕС заявиха, че не очакват официално споразумение, но че подкрепата за Киев от партньорите на ЕС вероятно ще оформи политическия климат около преговорите.

ЕС също повдигна въпроса за финансовите нужди на Украйна за 2027 г. на срещи на Международния валутен фонд, Г-7 и Г-20, както и със страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

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Сметката за Украйна расте

От ЕС казват, че натискът не е критика към Обединеното кралство или Канада, които са силни поддръжници на Украйна. Въпросът, казаха те, е, че нуждите на Киев са нараснали. Обединеното кралство твърди, че е отпуснало общо 25 милиарда британски лири за Украйна, а Канада е обещала еквивалента на 5,4 милиарда евро военна помощ и 8,2 милиарда евро пряка финансова подкрепа. Великобритания изглежда ще помогне още, ако компаниите ѝ могат да влизат в обществени поръчки в ЕС с марка "направено в Европа". В изявление пред Politico, Катрин Серьо, говорител на Тайния съвет на Канада (това е организация от съветници на канадското правителство), заяви, че Отава "е и е била непоколебим поддръжник на Украйна", като Канада е ангажирала близо 26 милиарда канадски долара за военна, финансова и хуманитарна помощ. ЕС и неговите страни членки заявяват, че са допринесли с над 231 милиарда евро след пълномащабното нахлуване на Русия, включително военна помощ, бюджетна подкрепа и гаранции, подкрепа за украинските бежанци и приходи от лихви на замразени руски активи.

ЕС също така се обръща и към Япония да увеличи парите за Украйна, като високопоставен източник от Брюксел твърди, че страната изостава през 2026 година. Обаче от Токио казват неофициално, че Япония вече е дала около 20 милиарда долара подкрепа на Украйна, но може да има място за повече, ако Украйна поиска. Токио също така търси гаранции, че японските компании ще запазят достъпа си до пазара на ЕС, след опасения, че влизането в действие на механизма "Произведено в Европа" ще изхвърли японски компании от европейския пазар - ОЩЕ: Няма край на колите на бензин и дизел в ЕС: Германия и Франция се разбраха

Австралия казва, че все още не е получила искане за повече пари за Украйна за 2027 г. Канбера вероятно е по-надолу в списъка на ЕС, ако изобщо е в него, тъй като нейният премиер и външен министър се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски на Общото събрание на ООН миналия месец и обявиха допълнително финансиране и споразумение за сигурност.

Натискът за осигуряване на финансовите нужди на Украйна идва в момент, когато подкрепата за Киев ще бъде поставена на изпитание в поредица от избори в цяла Европа следващата година. Във Франция крайнодясната лидерка Марин льо Пен обеща да прекрати помощта, ако бъде избрана за президент през 2027 г., докато в Италия премиерът Джорджия Мелони е изправена пред предизвикателство от приятелски настроения към Русия Роберто Ваначи преди изборите догодина. А поведението на Доналд Тръмп е отдавна открито и ясно.