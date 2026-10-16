Няма край на колите на бензин и дизел в ЕС: Германия и Франция се разбраха

Германия и Франция обявиха в съвместно изявление, че са се споразумели за общ подход за осигуряване на бъдещето на европейската автомобилна индустрия. Той цели намаляване на вредните емисии, като същевременно се гарантира, че електромобилите от следващо поколение ще бъдат разработвани и произвеждани в Европа. Съгласно споразумението 70% от автомобилните компоненти, с изключение на батериите, ще трябва да се произвеждат в Европа, докато 10% от съдържанието на батериите ще трябва да идва от европейски източници.

Планът определя европейски път за декарбонизация с регулаторна гъвкавост и стимули за инвестиции, изследвания, производство и устойчиви вериги за доставки, се казва в изявлението, цитирано от Reuters и AFP. Германският канцлер Фридрих Мерц директно каза: "Забраната на колите с двигатели с вътрешно горене е история".

Germany's Chancellor Merz: Germany and France reached an understanding on future policy toward the automotive industry. To put it very simply: The ban on combustion engines is now history. https://t.co/w3b8nrT6x5 — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

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Детайлите

Европейската комисия предложи забраната за производство и продажба на нови автомобили с бензинови и дизелови двигатели от 2035 г. да бъде отменена. Вместо това, ЕК искаше да се въведе изискване производителите да намалят емисиите на отработени газове от нови превозни средства с 90% до 2035 година спрямо нивата от 2021 година. Германско-френската сделка одобрява това и посочва, че остатъчните емисии (последните 10%) не трябва да бъдат компенсирани от производителите. Това също така отваря вратата за автомобили, работещи с възобновяеми горива, да се считат за такива "с нулеви емисии" и улеснява значително автомобилните производители да постигнат емисионните си цели, но не за сметка на това да не се правят повече никакви автомобили с бензинови и дизелови двигатели. Европейските автомобили с двигатели с вътрешно горене ще трябва да се правят с такива технологии, че да се изпълнява целта от 90% намаление на отделените вредни емисии. ЕК предлагаше 10-те процента вредни емисии да бъдат елиминирани чрез нисковъглеродна стомана и специални кредити, което сега няма да се случи, ако германско-френската сделка бъде утвърдена на европейско ниво.

Двете икономически сили на Европа също се споразумяха да включат Великобритания, Норвегия, Швейцария и Исландия в определението за това кои превозни средства ще се считат за "произведени в Европа" съгласно мерките на ЕС, насочени към укрепване на индустриите на блока - т.е. схемата за обществени поръчки "произведено в Европа", прокарвана от Франция.

Споразумението между Германия и Франция трябва да бъде одобрено от Европейския съвет и Европейския парламент, за да стане закон за ЕС, уточнява Deutsche Welle и казва, че Volkswagen приветства сделката.

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