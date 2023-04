Свирепи боеве в Бахмут, ЧВК Вагнер изнудва, за да компенсира убитите си (ВИДЕО)

Според официалните украински данни, общо срещу Бахмут и Маринка (най-горещата точка в руската офанзива срещу Авдеевка, на 27 километра югозападно от самата Авдеевка) са отблъснати общо 60 руски пехотни атаки. Потвърждение, че северният фланг на украинската отбрана не е пробит дава популярният руски телеграм канал "Рибар", свързван с финансиране от руския олигарх Евгений Пригожин – именно с информацията за боевете при Орехово-Васильовка и Богдановка. Нещо повече – в дневния обзор на руското военно министерство информацията за руски обстрели по контраатакуващи украински части специално при Сако и Ванцети подсказва, че скоро украинците може да натиснат именно от север, където сега са разположени елитните парашутни десантчици на руските ВВС, които се мъчат да държат фланговете, за да може ЧВК Вагнер да пробие в самия Бахмут.

Вътре в Бахмут явно ситуацията продължава да е много динамична – украинският телеграм канал "Бахмутски демон" го съобщава специално за жп гарата в центъра на града и уточнява, че там руснаците имат "известни успехи", но не и някъде другаде, а "Рибар" твърди, че тя вече е превзета, без да дава каквито и да е (геолокализирани) кадри за потвърждение. Руският пропагандист Семьон Пегов казва в своя дневен обзор, че незначителен напредък има само в северната част на Бахмут. Говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати коментира, че руснаците са по-внимателни при фронтовите атаки в града и основно продължават да хвърлят затворници в тях, а редовните и по-елитни части не влизат в тези боеве и се използват в последствие, ако има по-сериозни шансове за успех.

В дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) се обръща внимание именно на по-елитните руски части в лицето на десантчиците на руските ВВС. Подчертава се, че изглежда е постигнато съгласие за по-тясно сътрудничество между тях и ЧВК Вагнер, тоест известно примирие между руското военно министерство и Евгений Пригожин. Целта е ясна – пълното превземане на Бахмут. Отбелязва се и, че ролята на командващия руските парашутисти генерал-полковник Михаил Теплински е станала по-сериозна "на терен" - това са оценки и на британското разузнаване. Само че ISW напомня, че и десантчиците дотук във войната претърпяха тежки загуби – създателят на "Рибар" коментира, че до 50% от състава на десантчиците вече е в графа "загуби" и то считано до септември, 2022 година. А руското издание на BBC публикува материал с потвърдените загуби на руски елитни части - над 3200 души, в това число Спецназ, сътрудници на ФСБ, Росгвардия, морска пехота (най-много са там) и военни пилоти, като говорим за погребани, а не тежко ранени и изчезнали в бой. Като се включат и убитите изобщо, за които няма данни (или са засекретени, или просто липсва информация като например за жертвите от милициите на ДНР и ЛНР), то BBC дава оценка от четвърт милион безвъзвратни загуби (243 700 убити, изчезнали и толкова тежко ранени, че не може да се бият повече) биещи се за Русия в Украйна. С други думи, Теплински едва ли ще може да направи нещо много значимо в новата си роля.

The creator of Rybar channel who now has a live TV program admits that Russian VDV forces lost 50% of personnel by September last year. pic.twitter.com/erKY6EMqiB