Руски правозащитник: Руските елити чакат Путин да умре (ВИДЕО)

Никой не иска да приеме бягащите от Курск, а жителите на Ростовска област са много засегнати и обидени, че никой не говори за тях и техните проблеми (във връзка с подпалената от руския диктатор Владимир Путин война в Украйна). Това заяви Олга Романова, ръководител на неправителствената организация "Русь Сидящая" (Русия зад решетките). Организацията предоставя правна помощ на хора, преследвани от руското "правосъдие".

Според Романова, тези настроения са знаци, показващи растящото безразличие към проблемите на другия в Руската федерация – на приятели, съседи, на сънародници в други региони. „Никой не се интересува от никого – принципно това е един от знаците на наближаваща гражданска война“, каза Романова.

Още: Киев след обвиненията на Путин за атака по АЕЦ "Курск": Русия може сама да извърши тази провокация

Режимът на Путин гледа само да потуши поредната криза и не реагира, за да отстрани причините. Самият Путин показва най-лошата си страна – той се крие и показва незаинтересованост по важни теми – не отиде в Курска област лично да окуражи хората, не дойде лично да подкрепи роднините на жертвите в „Крокус“, появи се 20 години по-късно в Беслан, смята Романова, която говори пред беларуската опозиционна медия NEXTA.

Според ръководителя на "Русь Сидящая", елитите в Русия са наясно, че издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца Владимир Путин е изгубил контрол и го чакат да умре. "Има някои хора, които се опитват да приближат този ден – неслучайно отвреме-навреме се говори за опити за атентат (срещу Путин)", добави Романова.

Путин обвини Украйна, че се е опитала да атакува Курската АЕЦ (ВИДЕО)

"Putin is afraid of the elites' reaction": Olga Romanova on the alarming signs of civil war in Russia



Russian human rights activist and head of the organization "Russia Behind Bars," Olga Romanova, in an interview for NEXTA, spoke about the growing tension in Russia's regions… pic.twitter.com/aCcS9Ngj8M