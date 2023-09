Руски пропагандист, шеф на изданието "Спутник", бе депортиран от Молдова (СНИМКА)

Денисов е бил отведен от служители на Миграционната служба на Молдова от дома му директно до летището със заповед за депортиране още с първия полет. Не му е било позволено да си опакова багажа нито дори да вземе домашните си любимци.

Друга изявена руска пропагандистка и главен редактор на Russia Today Маргарита Симонян пише за случая в телеграм канала си със закана, че някой ден "Молдова ще бъде свободна. Не точно сега, но това ще се случи".

Причината Виталий Денисов да бъде изгонен от Молдова е обвинение в намеса във вътрешните работи на страната.

The head of Sputnik and pro-Russian propagandist Vitaly Denisov was deported from #Moldova



He was given a 10-year ban on entering the country.



Employees of the Moldova Migration Service took the propagandist Denisov to the airport with a deportation order on the first flight.… pic.twitter.com/6hvvXWdYJW