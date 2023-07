Руски ракетен обстрел предизвика пожар в Харков (ВИДЕО)

В резултат на нападението е избухнал пожар в нежилищна сграда, съобщи кметът на Харков Игор Терехов.

Не е предоставена информация за броя на жертвите. Избухнал е пожар в местен склад. На мястото на инцидента е изпратена издирвателно-спасителна мисия.

This night, #Russian invaders shelled #Kharkiv. A fire broke out in a warehouse building. pic.twitter.com/2E9LA3lG6p