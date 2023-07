Русия отвърна за удара в Таганрок: Срина висока жилищна сграда в Днипро (ВИДЕО)

Вече има множество видеокадри и снимки, които показват размера на разрушенията. Дотук официално е съобщено за трима ранени, но тепърва ще има изясняване на ситуацията, тъй като спешните служби още работят.

❗️ Volodymyr Zelenskyy said that a high-rise building and the Security Service building came under fire in the city of #Dnipro.



"We will do everything to bring Russia to full punishment for aggression and terror against our people. This bastard will be held accountable," the… pic.twitter.com/ZFblYAnqdp