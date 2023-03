Руски ракетен удар по Запорожие, има хора под руините (ВИДЕО и СНИМКИ)

Службата за извънредни ситуации на Украйна съобщи, че 11 души, включително бременна жена, са били спасени, а други 20 са били евакуирани от силно повредена жилищна сграда. "Има хора под руините", написа Куртев.

При нападението са разрушени всички пет етажа на един от входовете на сградата. Издирвателните и спасителните операции продължават.

"Вече са разположени пунктове за оказване на помощ на Държавната служба за извънредни ситуации, Националната полиция, Градския съвет и социалната защита, а евакуацията на ранените се извършва с общински автобуси. Все още се установяват всички подробности за последиците от нападението", добави кметът на Запорожие.

"Рашистите са армия от мръсници, които могат само да обстрелват спящия град и да тероризират мирното население. Това никога няма да им бъде простено", заяви той около 4 ч. местно време през нощта. Малко по-късно сигнализира за включена сирена за предупреждение от ново въздушно нападение.

Photos of the consequences of the #Russian terrorist attack in #Zaporizhzhia. pic.twitter.com/CkRQJ9wZJO