Руски военни блогъри избухнаха заради унижението с поредния руски военен кораб (ВИДЕО)

ОЩЕ: Руски военен кораб бълбука отчаяно след удар с дрон с 450 кг тротил (ВИДЕО)

Написаното в канала на Пригожин изобщо не е единичен случай. Още няколко руски военни телеграм канали роптаят – щом военното ни министерство казва, че всички морски дронове, атакували базата ни в Новоросийск, са унищожени и всичко е наред, а след няколко часа се появяват кадри как един от уж унищожените дронове удря наш кораб, на какво сме разчитали? После се оплаквате, че хората не вярват на тези най-официални източници – в такъв дух текат публикациите, които са изброени до една в библиографията на дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Относно това как за пореден път официалните руски източници лъжат, може да говорим и за терминала за гориво в пристанище Феодосия, Крим. Руското военно министерство обяви, че горе-долу по времето на атаката в Новоросийск и там е имало атака с дронове, 13 на брой, всичките свалени. Двете долни видеа от момента на атаката обаче подсказват, че щети има:

ОЩЕ: Атаки и удари с дронове по важна руска база, в Крим и в Бердянск (ВИДЕО)

The authorities of the Russian occupation in Crimea claim that all 13 Ukrainian UAVs have been neutralized using air defense and EW measures but this footage distributed by locals in Feodosia implies that critical infrastructure has been used to “intercept” drones.



Source:… pic.twitter.com/tvayDse9wJ — (((Tendar))) (@Tendar) August 4, 2023

According to locals, the oil depot heroically repelled the UAV in Feodosia.



https://t.co/Uz10amATJk pic.twitter.com/Z7QzbiOmdy — Misfit4Ukraine (@Misfit4Ukr68491) August 4, 2023

Развитие на военните действия в Украйна

(КАРТА) В западната част на Донецка област и в Запорожието няма потвърден с геолокализирани кадри украински напредък. Същевременно руски военен канал в Телеграм коментира, че руските части са били принудени да отстъпят от Старомайроско чак в Старомлиновка (15 километра южно от Велика Новоселка, по направлението към Бердянск). "За два месеца контранастъпление врагът отряза Ривнополския участък и овладя Старомайорско, изграждайки линия, която се простира от Приютно през каскада от водохранилища до Заветное Желани. Урожайно остава в руски ръце и възпира врага от пълно овладяване на целия участък "Времевски", но в същото време се създават условия за покриване на селото от изток, въпреки значителния брой укрепления", пише още руският телеграм канал.

The 25th Air Assault Brigade found and targetted a platoon of Russian infantry by aerial grenades. pic.twitter.com/eWzVBDxG2M — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 4, 2023

(КАРТА) При Угледар също има раздвижване – украинците засилват темпото на атаки към Павловка, а при Володимировка също има украински натиск. В това направление целта е Волноваха – най-важният руски логистичен хъб в района.

За сметка на това руските военни канали в Телеграм продължават да коментират, че интензивността на украинските атаки при Работино (12 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол) намалява за трети пореден ден.

За Бахмут украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр коментира, че украинците продължават да напредват. Това обаче не става с големи пробиви – основните боеве си остават при Клещеевка (6-7 километра южно от Бахмут) и при Берховка (6 километра северозападно от Бахмут). Същият руски телеграм канал, който говори за отстъпление на руснаците в западната част на Донецка област, на границата със Запорожка област, предупреждава изрично, че при Бахмут украинците правят това, което ЧВК Вагнер прави над 8 месеца, за да падне градът – заемане на позиции на висок терен, създаване на силни огневи точки и отрязване един по един на пътищата за доставки. Наред са Андреевка и Курдюмовка (10-15 километра южно от Бахмут), а ако овладеят Ягодно (1 километър северно от Бахмут), "нищо добро не ни чака" – така продължава анализът на руския военен телеграм канал. "Врагът стяга в клещи Бахмут по фланговете – дори сега снабдяването в града не е идеално, а ограничаването му ще доведе до разбираеми последствия", гласи заключението.

Surroundings of Klishchiivka. Let's see what tomorrow brings 😉 pic.twitter.com/q8u6EWJakd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 4, 2023

Показателно е, че говорителят на украинското военно разузнаване Вадим Скибицки изрично коментира, че най-важните елементи от украинската контраофанзива са следните – разрушаване на руските логистични линии за снабдяване на руските части на първа линия, унищожаване на руските оръжейни складове, захранващи фронта, и елиминиране на руската артилерия по места.

Wild Fields batallion, part of the 1st Special Purpose Brigade, destroys a Russian ammunition warehouse. Fireworks. pic.twitter.com/PheCcazLoH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 4, 2023

По отношение на Луганска област и направленията към Купянск, Сватово – Кремена и Лиман руснаците продължават да твърдят, че напредват – специално при Новоселовка, на 14 километра северозападно от Сватово, при магистрала N-26 Сватово – Купянск. Анна Маляр обаче заяви, че всички руски атаки са спрени, но и че интензивността им в района се увеличава. Що се отнася до Кремена, има твърдения на руски военни блогъри, че руснаците са в покрайнините на Билохоровка, на 10-12 километра западно от Кремена.

ОЩЕ: След атака с дронове: Спряха движението по Кримския мост, ударен е петролен танкер