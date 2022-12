Руски военнослужещи загинаха при атака с украински боен дрон

Според съобщението на военното ведомство тази нощ в 1:35 ч. московско време противовъздушната отбрана е свалила украински боен дрон, летящ на малка височина. При падането на отломките на дрона са загинали трима души от техническия персонал на летището.

Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин изказа съболезнования на близките и роднините на загиналите и обеща, че на семействата ще бъде оказана необходимата помощ.

Media reports that new explosions occurred near #Russian strategic aviation airfield in #Engels (#Saratov region).



Governor Busargin stated that there are no threats to the residents. pic.twitter.com/pYRp7so92m