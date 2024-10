Руските командири се държат като зверове с руските войници: Пример след пример (ВИДЕО)

"Нулификация". Екзекуция – това са прийомите, до които командирите на различни руски части прибягват все по-често, за да "поддържат огъня" на войната в Украйна. Страшните заплахи и изпълнението им са начин да се преодолее все по-голямата съпротива от страна на обикновени руски войници да стават пушечно месо, в угода на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Поредна порция разкрития "от кухнята" на руската армия направиха бившите затворници Вячеслав Трутнев и Дмитрий Островски. За тях и техния случай се разбра благодарение на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Двамата са успели да избягат от съдбата на пушечно месо, не е ясно къде точно са сега, но ASTRA не спира да публикува техни разкази: Руска вечна дружба с Китай, но Пекин напомни в каква каша се забърка Путин с Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

"Защо, по дяволите, се върнахте живи? Вие сте затворници, 2% от вас оцеляват" - според Трутнев и Островски това са думи на зам.-командира на 109-ти руски полк с позивна "Каспиан". Той ги отправя към 15 оцелели след поредната атака тип "пушечно месо" войници, бивши затворници. Въпросните войници са успели да изпълнят поставената им задача, но въпреки това за наказание са хвърлени в затворническа яма, разказват Трутнев и Островски. Ямата представлява мазе, хвърлена им е единствено 1 бутилка вода.

От 15-те хвърлени в мазето за назидание, трима умират, останалите 12 пак са пратени в атака. Вече нито един от тях не оцелява – а Трутнев и Островски, които познават някои от тях, твърдят, че щурмовата група даже не била осигурена както трябва с оръжие и бронежилетки. "Те убиват собствените си хора", категорични са двамата избягали пред ASTRA (ВИДЕО).

В момента 109-ти полк се сражава в Торецк - и поредно видео, записано от командир на щурмова група от полка, показва колко тежко е положението. Накратко - няма евакуация на ранени, поставените задачи са невъзможни за изпълнение и се дават само, за да се удовлетвори Путин:

Toretsk, present-day - the commander of a Russian assault unit shows the bodies of fallen soldiers who couldn't even make it to the next building due to heavy fire. He complains about the complete lack of evacuation in the regiment and criticises the leadership for setting… pic.twitter.com/UEcMwVeox3