Руските служби задържаха още трима души заради атаката в "Крокус" (ВИДЕО)

Двама от задържаните са заподозрени, че са превели пари за закупуване на оръжие и автомобил за предполагаемите извършители на атаката. Третото замесено лице, както съобщава контролираната от Кремъл агенция "РИА Новости", е заподозряно във вербуване на съучастници и финансиране на изпълнители.

И тримата задържани са от региона на Централна Азия. Имената им не се съобщават.

ФСБ разпространи видеоклип, за който се твърди, че показва задържането на новите обвиняеми по делото за атаката в "Крокус".

