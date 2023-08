Руските загуби в Украйна: Колосални числа, на база документирани снимки и видеа

Конкретно, унищожени са 1414 танка, повредени са 124, изоставени са 118, а 547 са пленени от украинците. Отделно, 939 руски бронирани машини са извън строя – 611 унищожени, 25 са повредени, 36 са изоставени, а 267 са пленени от украинците.

КОЙТО СЕ ИНТЕРЕСУВА, МОЖЕ ДА ВИДИ ЕДИН ПО ЕДИН ВСЕКИ УНИЩОЖЕН, ПОВРЕДЕН, ИЗОСТАВЕН И ПЛЕНЕН РУСКИ ТАНК със съответните данни в снимки и видеа ТУК!

