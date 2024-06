Руско признание: Дрон удари петролна база и причини пожар (ВИДЕО)

Безпилотният самолет е ударил съоръжението в 4:35 ч. местно време, каза Егоров. Нападението е предизвикало "малък пожар", който след това е бил локализиран.

Още: Горят и гърмят: Два руски склада с хиляди снаряди получиха поздрави от Киев (ВИДЕО)

Според губернатора аварийните работници потушават пожара и няма пострадали. Най-близкото населено място, намиращо се на 3 км от инцидента, е готово да се евакуира при необходимост, каза още губернаторът.

През последните месеци украинските сили извършиха серия от безпилотни удари, целящи да навредят на руската петролна индустрия, чиито печалби подхранват военните усилия на Москва. Все още не е ясно дали руските власти прикриват по-сериозни щети в депото - тепърва се очакват видеокадри.

Междувременно се появиха още кадри от вчерашния удар на украински дронове "Люти" по химическия Редкински изследователски завод в Тверска област на Руската федерация: Русия не успя да спаси важен завод за авиационно гориво от украинските дронове (ВИДЕО и СНИМКИ).

More footage of the morning attack by 4 Lyuty kamikaze drones on a chemical plant in Redkino, Tver region in Russia. https://t.co/xGnSXmdkoB pic.twitter.com/HiUXDjj9CW