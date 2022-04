Руското посолство в Лондон затрупано с перални за руските войници (СНИМКИ)

Както вече писахме, част от руските окупатори разбиват жилища на украинците и изнасят оттам всичко, което си харесат - от битова техника до дрехи. Те изпращат изнесените вещи през куриерските служби в Беларус, където освен това организират и импровизирани пазари, на които разпродават окраденото.

Снимки и видеа, както и публикуваните данни за отделни окупатори, изнесли имущество в особено големи размери – от 50 до 450 кг, които са изпратили на семействата си в Русия, може да видите ТУК.

ОЩЕ: Жители на Бородянка: Руснаците, откраднаха всичко, което блестеше. Взеха дори бельото ми

Източник: Twitter

Източник: Twitter

“Residents of #London brought things to the Russian embassy that they can take as trophies. Among them: a washing machine, a toaster, rags, linen, children's toys and decorations. Everything that #Russia |n marauders stole from civilians in #Ukraine .” pic.twitter.com/pFHZVgfsgS

Residents of London brought things to the Russian embassy that they can take for themselves as "trophies"

Among them: a washing machine, a toaster, rags, linen, toys and decorations. These are the things that Russian soldiers need so much and that they loot in Ukraine#StopRussia pic.twitter.com/fkUjVLNFrr