Руското военно министерство с първа реакция за унищожената авиация

Руското военно министерство нарече "терористичен акт" украинския удар с дронове по военни летища на руската федерация. От ведомството са потвърдили, че Киев е атакувал с FPV дронове летища в Мурманска, Иркутска, Ивановска, Рязанска и Амурска области. Руската страна твърди, че на военните летища в Ивановска, Рязанска и Амурска области "всикчи терористични атаки са били отразени". В Мурманска и Иркутска области е станало "запалване на няколко единици авиационна техника", съобщи телеграм-каналът ASTRA.

От руското военно министерство не уточняват точния брой унищожена авиотехника, но заявиха, че няма пострадали сред личния състав.

Russia admits Ukrainian drones hit multiple airbases—including Murmansk and Irkutsk—but tries to downplay it, calling the aircraft just "damaged" by fire. Even the Ministry of Defense can’t deny the strikes, despite labeling them "terrorist attacks." pic.twitter.com/TWaqKssaau