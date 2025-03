Руснаците изгубиха гориво за аварийното захранване на най-голямата АЕЦ в Европа: Коментар на Украйна

"Получихме съобщения за повреда на резервоара за дизел в окупираната от Русия Запорожка ядрена електроцентрала. Разлятото гориво беше достатъчно, за да захрани аварийните генератори на станцията за 25 дни. Руснаците не само откраднаха централата, но и са неспособни да управляват основната ѝ безопасност". Това написа в социалната мрежа Х говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихий. "Този инцидент е пряк резултат от безразсъдната замяна от страна на Русия на лицензирани украински експерти с неквалифицирани, временни руски оператори", посочи още той.

Според говорителя ако се допусне тази ситуация да продължи, това ще доведе само до повече инциденти и опасности. "Запорожката АЕЦ трябва да бъде върната под украински контрол, това е единственият начин да се предотвратят допълнителни инциденти", подчерта Тихий. Още: Наша си е, точка: Русия отказа да предаде на Тръмп АЕЦ "Запорожие" и осъди неин служител

На 25 март президентът Володимир Зеленски каза, че е обсъдил окупираната Запорожка АЕЦ с президента на САЩ Доналд Тръмп и подчерта, че тя няма да работи без Украйна. Той също така отбеляза, че възстановяването на Запорожката АЕЦ ще изисква значителни ресурси и може да отнеме до две години и половина.

Русия коментира информацията за възможното прехвърляне на Запорожката АЕЦ на Украйна, заявявайки, че това е „руско ядрено съоръжение“. Те се аргументираха с "референдума", който обаче е незаконен. Още: Защо изведнъж Тръмп поиска украинските АЕЦ и каква е връзката с криптовалутите?

